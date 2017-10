politur am donnerstag | 12. oktober

Der AStA der Heine Uni ist zur Zeit damit beschäftigt zu klären, wie es mit der Benutzung des SP-Saals an der Uni weitergeht. Aus Brandschutzgründen sind Partys in der Form, wie sie bis jetzt stattgefunden haben nicht mehr möglich. Außerdem steht am Wochenede die vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen an. Das alles in der politur mit Laura Seithümmer.

Interview: Laura Seithümmer mit Fabian Schröer | Thema: Was macht eigentlich ein AStA-Vorsitz? Fabian Schröer ist der 2. stellvertretende Vorsitzende an der Heine-Uni und für Marketing, Kommunikation, die Fachschaften und viele weitere Bereiche zuständig.

Interview: Laura Seithümmer mit Fabian Schröer | Thema: Der SP-Saal an der Heine-Uni erfüllt die Brandschutzauflagen nicht. Aktuell dürfen keine Partys mehr in dem Saal stattfinden.

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Am Sonntag ist Landtagswahl in Niedersachsen. Klare Prognosen gibt es bis jetzt nicht.