politur am donnerstag / 11. oktober

Warum wird jemand freiwillig AStA-Vorsitzende? Diese Frage haben wir mit der aktuellen Vorsitzenden der Heine-Uni geklärt. Außerdem steht die große Landtagswahl in Bayern an und an der Heine-Uni wurde über die Wohnproblematik in Düsseldorf gesprochen – die politur mit Laura Seithümmer.

Julia Uhlig – AStA-Vorsitzende

Interview von Laura Seithümmer mit Julia Uhlig | Thema: Julia Uhlig ist seit gut 2 1/2 Monaten AStA-Vorsitzende an der Heine-Uni. Wir haben darüber gesprochen, warum sie das macht und was sie sich für das kommende Jahr vorgenommen hat.

Heinrich-Heine-Universität oder Heine-Universität-Düsseldorf?

Interview von Laura Seithümmer mit Julia Uhlig (AStA-Vorsitzende) | Thema: Am Dienstag wurde auf der Senatssitzung über ein neues Logo für die Heine-Uni gesprochen. Unter andererm wurde auch über eine mögliche Umbenennung der Universität diskutiert.

Wahl in Bayern – was passiert mit der CSU?

Bericht: Theresa Schültken | Thema: Am Wochenende wird in Bayern gewählt. Aktuell sieht es so aus, als wäre die Zeit der „Alleinherrschaft“ der CSU vorbei. Die großen Fragen sind jetzt natürlich das Warum und wie die Alternativen aussehen könnten.

Wohnen – Luxus oder Menschenrecht?

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Die Linke.SDS hat zum Studienstart eine kritische Einführungswoche organisiert. Die Düsseldorfer Wohnproblematik durfte da natürlich nicht fehlen.