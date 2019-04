Ihr wisst nicht, welche Liste ihr bei der kommenden SP-Wahl an der Heine-Uni wählen sollt? Da kann euch der SP-Check weiterhelfen, den es auch in diesem Jahr wieder geben soll. Während dessen hat an der Hochschule schon zu Semesterbeginn das Referat für People of Color seine Arbeit aufgenommen, die Gebäudesituation an der Heine-Uni ist immer noch spannend und EU und USA können drohen sich weiterhin mit Strafzöllen – das alles in der politur mit Laura Seithümmer.