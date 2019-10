politur am donnerstag / 10. oktober

In Düsseldorf hat heute eine Mahnwache für die Opfer von Halle stattgefunden. Außerdem soll die HHU Card bereits zum nächsten Semester an den Start gehen und in der EU steht der Monat Oktober unter dem Motto Cybersicherheit – das und weitere Themen in der politur mit Tim Neumann.

Eine für alle – die HHU Card

Interview von Tim Neumann mit Dr. Martin Goch (HHU-Kanzler) | Thema: Studierendenausweis, Semesterticket, Mensa-Card und Bibliotheksausweis – die gibt es an der Heine-Uni aktuell alle einzeln. Das soll sich zum kommenden Semester ändern. Die HHU Card soll dann alle diese Funktionen in einer kombinieren.

Mahnwache für die Opfer von Halle

Beitrag: Albert Werner | Thema: Zwei Todesopfer, mehrere Verletzte – das ist das traurige Ergebnis des gestrigen Anschlags in Halle auf eine Synagoge. In Düsseldorf wurde den Opfern heute vor der Neuen Synagoge gedacht. Wir waren vor Ort.

Cybersicherheit

Beitrag: Paula Blaschke |Thema: Die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit veranstaltet momentan den Europäischen Monat der Cybersicherheit. Zwei Themen stehen dieses Jahr im Vordergrund: „Cyberhygiene“ und „Neue Technologien“.

EuroVisions 2019

Beitrag: Maya Gadomski | Thema: Bei den EuroVisions 2019 handelt es sich um einen Foto- und Kurzfilmwettbewerb, bei dem Schülerinnen und Schüler ihre Ideen zu einem bestimmten EU-Thema kreativ umsetzen können. Dieses Jahr steht der Wettbewerb unter dem Motto: Dein Europa – Deine Initiative.