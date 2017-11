politur am donnerstag / 02. november

Der Heine-AStA möchte bakannter werden. Um das Social-Media-Auftreten kümmert sich unter anderem Gary Strauß aus dem AStA-Vorstand. Außerdem beschreibt eine Studentin, wie es war, am Dienstag in Manhatten unterwegs zu sein und es wurde Hafttbefehl gegen den katalanschen Ex-Regierungschegf Puigdemont erlassen. Mehr dazu in der politur mit Laura Seithümmer.

3. stellvertretender AStA-Vorsitzender Gary Strauß

Interview: Laura Seithümmer mit Gary Strauß | Thema: Was motiviert dazu, im AStA-Vorstand sitzen zu wollen? Und wie soll sich der Social-Media-Auftritt des Heine-AStAs verändern?

Teil 1:

Teil 2:

Attentat in New York

Moderation: Laura Seithümmer | Thema: Ein Mann fährt in eine Menschenmenge. 8 Leute sterben. Wie ist die Situation für die Menschen, die sich zur Zeit in New York befinden?

Haftbefehl gegen Puigdemont

Moderation: Laura Seithümmer | Thema: Eine spanische Richterin hat Haftbefehl gegen den ehemaligen katalanischen Regierungschef Puigdemont erlassen. Dieser ist heute trotz Vorladung nicht bei Gericht erschienen.