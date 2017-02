pixelgewitter am donnerstag / 2. februar

Im Februar haben wir mit Christian Ullenboom gesprochen. Er hat in Dortmund das Binarium eröffnet. In dem Museum steht die Videospielgeschichte im Mittelpunkt. Außerdem haben wir für euch The Walking Dead: A New Frontier getestet. Zudem haben wir wieder aktuelle Neuigkeiten aus der Gaming-Welt für euch zusammengefasst. Das pixelgewitter wurde im Februar von Kees Wiedig moderiert.

Binarium

Interview von Kees Wiedig mit Christian Ullenboom | Thema: Im Binarium könnt ihr euch Konsolen und bald auch Computer aus der gesamten Videospielgeschichte ansehen. Wie das Museum entstanden ist und ob sich ein Besuch lohnt, hört ihr im Gespräch.

The Walking Dead: A New Frontier

Rezension: Niklas Böckmann | Veröffentlichung am 20. Dezember 2016 | PC – Mac OS X – PlayStation 4 – Xbox One – Android – iOS | Trailer

Game News

Nachrichten: Kristina Gorytzka | Themen: Masaya Nakamura ist im Alter von 91 Jahren verstorben. – Die Skater-Legende Tony Hawk arbeitet offensichtlich an einem neuen Videospiel. – Für den Multiplayer-Shooter Battlefield 1 wurde nun ein Testserver angekündigt.

