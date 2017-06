[mixtape] am freitag / 16. juni

Keine Band hat die Düsseldorfer Musiklandschaft so geprägt wie diese – Die Rede ist natürlich von den Toten Hosen. 1982 gegründet, mischen sie seitdem die deutsche Punkszene auf und das nicht nur in Düsseldorf. Aber anstatt Tagen wie diesen und Opelgang gibt es dieses mal viele Schätze der Band, die nicht so populär sind. Das [mixtape] mit Laura Seithümmer.

Die Playlist

Halbstark – Never mind the Hosen – Here’s die Roten Rosen (1987)

Die letzte Schlacht – In aller Stille (2008)

Weißes Rauschen – Zurück zum Glück (2004)

Die Moritat von Mackie Messer – Entartete Musik (2015)

Willkommen in Deutschland – Kauf mich! (1993)

Rambo Dance – Kauf mich (1993)

Du lebst nur einmal – Auswärtsspiel (2002)

Freitag der 13. – Damenwahl (1986)

Die Farbe Grau – Ein kleines bisschen Horrorschau (1988)

Venceremos – wir werden siegen – Auswärtsspiel (2002)

Heute hier morgen dort – Die Geister, die wir riefen (2012)

Freunde – Zurück zum Glück (2004)

Bis zum bitteren Ende – Damenwahl (1986)

Das [mixtape] – immer freitags um 19 Uhr!