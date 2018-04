[mixtape] am freitag / 6. april

Florian Pustlauk und Tim Neumann überlassen heute dem Zufall die Entscheidung, was gespielt wird. Sie haben keine Ahnung, welche Songs sie spielen, weil das vorher das Glücksrad zufällig entscheidet. Ihr bekommt ungewohnte und vor allem zufällige Einblicke in unsere Musik-Schränke. Die Playlist wird während der Sendung zusammen geshuffelt – das [mixtape] in der shuffle-edition.

Die Playlist

… … …

das [mixtape] – imm freitags ab 19 Uhr!