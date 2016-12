[mixtape] am freitag / 23. dezember

Das Fest der Liebe steht vor der Tür. Und was darf an so einem Fest natürlich gar nicht fehlen? Die Umarmung! Deswegen befasst sich das [mixtape] heute auch ganz ausführlich mit der Umarmung. Oder besser gesagt: Fühl-dich-gedrückt-Musik. Das [mixtape] – heute mit Dennis Rettberg.

Im [mixtape] wird es dabei heute um Situationen gehen in denen man eine Umarmung gut brauchen kann, aber auch warum Umarmungen für uns wichtig sind. Passend dazu gibt es so kurz vor Weihnachten Musik zum Gedrückt-Fühlen und dahin Träumen. Nach der Sendung gibt es hier wieder die Playlist der Sendung zu lesen.

Playlist

Coldplay – The Scientist (2002) Benjamin Clementine – London (2015) Lapsley – Station (2016) RY X – Only (2016) Norah Jones – Don’t Know Why (2002) Michael Kiwanuka – Love & Hate (2016) Aurora – Runaway (2016) Florence + the Machine – Wish That You Were Here (2016) The Beatles – Yesterday (1965) Cold Specks – Blank Maps (2012) Christine and the Queens – Nuit 17 à 52 (2013) Ben Howard – I Forget Where We Were (2014) BOY – Drive Darling (Acoustic Version) (2011)

Das [mixtape] – immer freitags um 19 Uhr bei hochschulradio düsseldorf.