[mixtape] am freitag / 22. september

1355 Tage ist es her, da war unser Moderator Maxi Rieger zum ersten Mal bei hochschulradio düsseldorf on-air. Heute ist er das letzte Mal an den Reglern, zusammen mit Florian Pustlauk und Tim Neumann, die ihn beim maxit unterstützen. Zwei Stunden lang spielt Maxi die Lieder, die ihn in den letzten fast vier Jahren in Erinnerung geblieben sind: Weil sie besonders gut waren, besonders schlecht oder weil einfach deswegen, weil er sich beim Name der Band ständig versprochen hat.

Die Playlist

1. Thees Uhlmann – Es brennt

2. Chrystal Fighters – You and I

3. Twin Forks – Cross my Mind

4. Avey Tares Slashers Flicks – Little Fang

6. Sam Roberts Band – All in this Together

7. Ollie Schulz – Phase

8. Parov Stelar – The Sun

9. Beck – Dreams

10. Friday and the Fool – Swimmer

11. Wolfgang Petry – Spielerfrau

12. BRKN – Auto

13. Caravan Palace – Wonderland

14. Moglebaum – Raindrops

15. Jain – Mr. Johnson

16. Blaudzun – Press On

17. Deichkind – Selber machen lassen

19. Jan Böhmermann – Menschen Leben Tanzen Welt

20. Cattelan – Tasse Tee

21. Von Wegen Lisbeth – Cherie

22. Noga Erez – Noisy

23. Hedly – Anything

24. C2C – Happy