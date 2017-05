[mixtape] am freitag / 19. mai

Linkin Park hat ein neues Album draußen: One More Light. Oft wird kritisiert, dass Linkin Park sich immer mehr am Mainstream orientiert und nicht mehr die Musik macht, die Linkin Park bekannt gemacht hat. Im [mixtape] stellt Moderator Florian Pustlauk die andere Seite der Band vor, nämlich die, die nicht durchs Radio bekannt ist. Auf den meisten Alben sind nämlich völlig andere Songs, die nur wenig mit den größten Radio-Hits gemeinsam haben. Das [mixtape] – heute mit Florian Pustlauk.

Die Playlist wird nach der Sendung veröffentlicht!



Das [mixtape] – immer freitags um 19 Uhr.