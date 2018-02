[mixtape] am freitag / 16. februar

Düsseldorfer Electro-Musik kommt aktuell vom DJ-Duo Permill. 10 Songs gibt es auf dem Album Eatingman und im [mixtape] mit Laura Seithümmer.

Playlist

1. Tonight

2. Rising

3. Deep Space

4. Winnin‘

5. Nothing

6. Dein Ernst ?!

7. Last of the Year

8. Riser

9. Amina

10. Dirty Homeless