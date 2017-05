kulturkompass am dienstag / 30. mai

Bunte Themen passend zum Sonnenschein. Ob Theater, Literatur oder Slam – heute war einfach alles dabei.

Der kulturkompass mit Carina auf der [97.1].

Meine Freundin Lily

Beitrag: Julia Rieger | Thema: Der Roman „Lily und der Oktopus“ von ….. beschreibt eine Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Herrchen Ted und Hündin Lily kann eigentlich nicht trennen – doch dann kommt Oktopus dazwischen.

Kölner Oper

Beitrag: Anni Stosberg | Thema: „Das Lied der Frauen am Fluss“ ist eine Inzinierung in der Oper am Staatshaus Köln und bricht so ein bisschen mit dem Image, das die Oper hat. Hier erfahrt ihr wie Oper auch gehen kann.

