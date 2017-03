kulturkompass am dienstag / 21. märz

Ausstellungen und Poetry Slam – wie das zusammenhängt, das haben wir heute geklärt. Es ging aber auch ums Tanzen.

Das alles im kulturkompass mit Julia auf der [97.1].

„Nachts im Museum“

Beitrag: Larissa Woischnig | Thema: Am Samstag ist wieder die Nacht der Museen in Düsseldorf. Was euch da erwartet, das erfahrt ihr hier.

Comedy-Bühne

Beitrag: Niklas Fortmann | Thema: Letzten Freitag war Comedy in Düsseldorf. Da hat Nightwash nämlich im Sayov Düsseldorf gastiert. Redakteur Niklas Fortmann war dabei.



