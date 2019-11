kulturkompass am dienstag / 19. november



Weihnachten steht schon was vor der Tür, zumindest könntet ihr euch schon mal über einen Adventskalender Gedanken machen, aber wir sprechen auch über ein mögliches Foto-Inistitut in Düsseldorf. Der kulturkompass mit Carina Blumenroth.

24 Aktionen hinter einem Türchen

Interview von Carina Blumenroth mit Alexandra Wehrmann (theycallitkleinparis) | Thema: Pole Dance, Musik, Lesungen oder Vorträge – alle haben nichts mit Weihnachten zu tun, bilden aber den Adventskalender auf der Industriestraße in Düsseldorf.

Institut für Fotos

Beitrag: Cate Thráinsson | Thema: Ein Foto-Institut in Düsseldorf ist in Planung, wo es hin soll ist schon bekannt, nämlich in die Nachbarschaft vom NRW-Forum. Wann es soweit ist, ist noch unklar. Aber der Bund hat schon Millionen dafür bereitgestellt.

Knast-Kunst

Beitrag: Judite Miguel | Thema: Inhaftierte machen Kunst und nehmen an kulturellen Veranstaltungen im Knast teil. Mit dabei sind 19 JVAs in NRW, die ihren Inhaftierten Kultur näher bringen, manche Veranstaltungen davon sind öffentlich.

der kulturkompass immer dienstags um 19 Uhr.