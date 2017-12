kulturkompass am dienstag / 19. dezember

Der letzte kulturkompass in diesem Jahr – und wir legen nochmal eine Schippe drauf! Wir haben Poesie, ein Theaterstück über Philip Lahm und ein komplett leeres Museum mit 20.000 Besucherinnen und Besuchern im Gepäck. Das alles im kulturkompass – heute mit Carina Blumenroth!

Weihnachtsgedicht

Bericht: Alex Hoelken| Thema: Gedichte schreiben ist schwer – aber für euch hat sich Redakteur Alex getraut und schickt euch mit einem selbstgeschriebenen Weihnachtsgedicht in die Feiertagspause

Philipp Lahm tauscht Fußball gegen Bühne?

Bericht: Julia Rieger | Thema: In München läuft im Moment ein Theaterstück über Philipp Lahm. Der Bühnen-Lahm spielt keinen Fußball, sondern sein „langweiliger“ Alltag wird zelebriert. Ob er bei der Premiere war, hört ihr hier.

Gedichte per App

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Die App „Poesi“ soll Gedichte leichter zugänglich amchen – wir haben das mal ausprobiert.

20.000 Menschen schauen leere Wände an

Bericht: Julia Rieger | Thema: In Mannheim hat die neue Mannheimer Kunsthalle aufgemacht – und dann wieder zugemacht. Denn die Ausstellungsstücke kommen erst in den nächsten Monaten. Warum trotzdem so viele Menschen gekommen sind, hört ihr hier.

der kulturkompass immer dienstags um 19 Uhr.