kulturkompass am dienstag / 08. Mai

Kafka ist wieder im Wunderland, es gibt eine neue Episode von dem Räuber Hotzenplotz und es geht um Macht.

Das und noch viel mit im kulturkompass mit Julia Rieger!

„New Fall“ back to the roots!

Interview von Julia Rieger mit Hamad Shahi (Festivalleiter vom New Fall-Festival) | Thema: Das New Fall Festival findet in diesem Jahr statt! Aber anders als im vergangenen Jahr. Jetzt besinnen sich die Verantwortlichen wieder auf die Wurzeln des Festivals. Es wird kleiner, intimer und lokaler. Grund ist unter anderem das liebe Geld.

Ein bisschen Kindheit zurück…

Moderation: Julia Rieger | Thema: Die Tochter von Otfried Preußler hat eine unveröffentliche Episode von Räuber Hotzenplotz gefunden. Moderatorin Julia freut sich auf ein Stückchen Kindheit, die damit zurückkommt. Das Schauspielhaus Düsseldorf hat für November die Rechte für die Inszenierung bekommen.

Kafka in Wonderland

Beitrag: Christine Kostka | Thema: halfpastselberschuld hat das Stück „Kafka in Wonderland“ auf die Beine gestellt. Es ist eine Bühnencomic für Erwachsene, die die Zukunft beleuchtet.

Ihr habt 24 Stunden Zeit

Moderation: Julia Rieger | Thema: Es gibt ein Filmwettbewerb, bei dem Teilnehmende 24 Stunden Zeit haben, einen Film zu kreieren. Wie das genau funktioniert hat sich Moderatorin Julia mal angelesen.

