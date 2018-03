kulturkompass am dienstag / 06. märz

Heute dreht sich alles um Literatur – in unserer Themenwoche seitengeflüster fiebern wir auf den WDR5-Literaturmarathon hin! Deswegen gibt es ganz viel Literatur, aber ihr kriegt natürlich auch ein Update, was gerade in der Kultur-Welt wichtig ist. Das alles im kulturkompass – heute mit Carina Blumenroth!

Biografie über indischen Pater

Interview von Carina Blumenroth | Thema: Simone Fischer ist Pressesprecherin an der Hochschule Düsseldorf – und Autorin. Sie hat letzte Woche ihr zweites Buch veröffentlicht. Wie es entstanden ist und welche Erfahrungen sie aus Indien mitnimmt, hört ihr hier.

Untenrum frei

Bericht: Christine Kostka | Thema: Die Kolumnistin und Autorin Margarete Stokowski hat ein Buch geschrieben – über Rollenbilder und einschränkende Schamgefühle. „Untenrum frei“ heißt es, und wie es unserer Redakteurin gefallen hat, hört ihr hier.

„Wir brauchen Männer“

Interview von Carina Blumenroth mit Franziska Neuhaus | Thema: Das Junge Musical Leverkusen führt dieses Jahr „Shrek“ auf. Warum sie dringend Männer suchen und wie der Weg vom Skript zum fertigen Musical funktoniert, haben wir uns im Interview erzählt. Am Samstag können vor allem junge Männer zum Casting.

Freche Mädchen, fragwürdige Bücher?

Bericht: Julia Rieger | Thema: Früher hat unsere Redakteurin Bücher aus der Reihe „Freche Mädchen, Freche Bücher“ verschlungen – wohl manchmal zu unreflektiert, findet sie heute.

