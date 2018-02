kulturkompass am dienstag / 06. februar

Wie wird man eigentlich Musicalblogger/in? Was macht man da genau? Wir haben uns einen Profi eingeladen. Außerdem ging es um die Kunstakademie Düsseldorf, die wir euch ein bisschen genauer vorgestellt haben. Das und viel mehr im kulturkompass heute mit Julia Rieger.

Bloggen übers Musical

Interview von Julia Rieger mit Miriam Sagolla (Musicalbloggerin) | Thema: Wie ist das Leben als Musicalbloggerin? Was erlebt man? Was muss man beachten und gibt es eigentlich etwas, was nervt?

Teil 1:

Teil 2:

künstlerisch unterwegs

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Die Kunstakadmie Düsseldorf ist im Herzen der Stadt, mitten in der Altstadt. Doch wie läuft es eigentlich ab, wenn man da studiert? Hier gibt es einen kleinen Überblick?

Beitrag: Christine Kostka | Thema: Kunst ganz bequem von der Couch angucken. Das geht! Und zwar mit dem Online-Portal der Kunstakademie. Da könnt ihr euch künstlerisch weiterbilden und Künstlerinnen und Künster der Kunstakademie im Auge behalten.

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Der Künstler Marlon Bösherz macht Klangkunst mit einer Leinwand aus Baumwolle und einem Verstärker. Wie sich das anhört, das hat er auf dem Rundgang der Kunstakademie gezeigt.

politische Geisteswissenschaften?!

Beitrag: Laura Seithümmer | Thema: Sind die Geisteswissenschaften poltisch?

