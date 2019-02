kulturkompass am dienstag / 05. februar





Kultur ist Time of my life – Moderatorin Julia hatte heute im wahrsten Sinne die Zeit ihres Lebens, darum ging es heute unter anderem in der Sendung. Außerdem gibt es einen ersten Einblick in unseren neuen Podcast literaturverzeichnis.

Happy Birthday Uniorchester

Bericht: Paula Blaschke |Thema: Der Unichor an der Heine Uni ist 30 Jahre alt geworden. Wir waren beim Jubiläumskonzert in der Tonhalle dabei.

neu neu neu – literaturverzeichnis

Teaser: Julia Rieger und Carina Blumenroth | Thema: Bald geht unser neuer Podcast literaturverzeichen an den Start. Hier könnt ihr schon einen kleinen Auzug hören.

