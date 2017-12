kulturkompass am dienstag / 05. dezember

Ihr kriegt heute schon ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk – nämlich einen vollgepacketn kulturkompass mit ganz vielen Themen rund um die Düsseldorfer Kultur. Der kulturkompass – heute mit Carina!

Was gibts neues über Harry?

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Beim 20. internationalen heine-Forum können junge Forscherinnen und Forscher ihre Forschung über Heinrich Heine vorstellen und diskutieren.

Der größte Adventskalender in Düsseldorf

Interview von Julia Rieger mit Pia Kemper | Thema: An die Wände der Kunsthalle wird zum zweiten Mal ein großer digitaler Adventskalender projiziert. Hinter den Türchen verbirgt sich zeitgenössische Kunst. Damit soll auf Demenzkrankheit aufmerksam gemacht werden.

Kunst hinter Gittern

Bericht: Christine Kostka | Thema: In New York werden im Moment Bilder ausgestellt, die Häftlinge gemalt haben. Kunst hinter Gittern ist anscheinend kein Einzelfall – auch in NRW gibt es Angebote.

Perspektivwechsel in Düsseldorf

Bericht: Julia Rieger | Thema: „Düsseldorf Kolossal“ zeigt Fotos von Düsseldorfer Gebäuden aus spannenden Perspektiven. Gemacht hat sie Jonas Dühr. Dafür war er auch an der Heine-Uni unterwegs.

Heine-Zitate

Interview von Carina Blumenroth mit Dr. Arne Claussen | Thema: Es wird mal wieder das Heine-Zitat gesucht – aber wie ist Heine an der Heine-Uni bemerkbar?

Böhmermann in Düsseldorf

Bericht: Lena Bauer | Thema: Im NRW-Forum gibt es gerade die Ausstellung DEUSCTHLAND. Wir haben uns das schon mal angeschaut.

Der kulturkompass – immer dienstags von 19 bis 20 Uhr!