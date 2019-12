Kleine Pause über die Feiertage

Die Redaktion von hochschulradio düsseldorf macht eine kleine Pause über die Feiertage. Zwischen dem 23.12.2019 und dem 05.01.2020 gibt es daher keine Live-Sendungen. Ihr hört in der Zeit an Stelle der Live-Sendungen unser Rahmenprogramm. Die erste Live-Sendung im neuen Jahr hört Ihr am Montag, dem 06.01.2020 um 8 Uhr.



Wir wünschen Euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.



Baum von Maciej Szewczyk auf Pixabay