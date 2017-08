kate nash im zakk / internationaler musiksommer

Diese Frau hat Attitüde! Kate Nash hat schon immer ihre Meinung deutlich gesagt. Sei es in Features mit dem amerikanischen Rapper Watsky oder auch ganz einfach solo in Songs wie Do-Wah-Doo oder Foundations. Der haltungsgeprägte aber dennoch tanzbare Indie-Pop der Frau aus London sorgt schon seit vielen Jahren für Stimmung und Erfolge. Kate Nash hat nämlich sogar schon den BRIT Award als Best British Female Solo Artist (also als Beste britische Sängerin) geholt.

Foto: zakk

Um sie live zu sehen gibt es jetzt auch den perfekten Anlass. Ihr Durchbruchs-Album Made Of Bricks feiert nämlich 10. Geburtstag! Anlässlich dessen hat sich Kate Nash noch mal auf die Bühnen der Welt geschwungen und feiert das Jubiläum mit euch auf Konzerten. Deshalb kommt sie während ihrer aktuellen Tour auch nach Düsseldorf. Am 17. August wird Kate Nash nämlich im Rahmen des internationalen Musiksommers im zakk auftreten – präsentiert von hochschulradio düsseldorf. Dabei wird Made Of Bricks auf der Bühne natürlich gebührend gefeiert. Und eines kann versprochen werden: Attitüde wird es auch bei diesem Auftritt geben. Hier findet ihr alle weiteren Informationen findet ihr auch nochmal HIER.