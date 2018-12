irgendwas mit weihnachten / ohrensessel

In der Woche vor Weihnachten hat hochschulradio etwas ganz besonderes für euch. Neben unserem gewohnten Adventskalender und ausgestöpselt, wo ihr Songs in hochschulradio-unplugged-Gewand bekommt, gibt es ab dem 17. Dezember nämlich auch noch den ohrensessel – unsere hochschulradio Weihnachtsgeschichte! In 5 Folgen stellen wir euch die Geschichte von Kaspar, einem fiktiven Studi der Heine-Uni vor. Jeden Tag gibt es in der Woche vom 17.-21. Dezember je eine Folge bei uns im Radio und auch hier zum Binge-Hearing. Alle Folgen hintereinander hört ihr in unserem Programm auch nochmal an Heiligabend um 16 Uhr!

Der Plot: Kaspar ist Student an der Heinrich-Heine Universität. Genervt schreibt er eine vorweihnachtliche Klausur und stellt fest: In einer Woche ist ja schon Weihnachten! Das wäre ja noch zu verkraften, wenn nicht noch seine Mama anrufen würde. Denn aufgrund eines Missgeschicks in Papas heimischen Laborkeller, kann die Familie nicht zu Hause feiern und „überredet“ Kaspar über Weihnachten doch zu ihm ins Wohnheim zu kommen. In typischer Chevy Chase-Manier (Schöne Bescherung) muss Kaspar jetzt also Geschenke, Deko und Weihnachtsessen organisieren. Dabei hilft ihm seine Mitbewohnerin Jacky, die aber nicht immer eine Hilfe für ihn ist. Vor allem, wenn die beiden an den diversen Hochschulen in Düsseldorf für allerlei Katastrophen sorgen und auch andere auf ihre Spur bringen!

Folge 1 – Der Anruf

Folge 2 – Das Geschenk

Folge 3 – Die Deko

Folge 4 – Das Weihnachtsessen

Folge 5 – Der Besuch

