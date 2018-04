insider am montag / 9. märz

Es ist viel passiert. In Münster ist am Wochenende ist ein mutmaßlicher „Amokfahrer“ in eine Menschenmenge gefahren. Wir haben darüber mit einer Studentin aus Münster gesprochen. Außerdem haben wir uns mit dem Semesterbeginn und damit auch mit dem Beginn von Bauarbeiten – auf einer potentiellen – Pendelstrecke beschäftigt. – im insider mit Nadine Klein

Wie war es in Münster?

Interview: Tim Neumann mit Lisa Wölte I Thema: Am Samstag ist ein „Amokfahrer“ – mit einem Kleinbus – in eine Menschenmenge gefahren. Durch diese „Amokfahrt“ sind zwei Menschen ums Leben gekommen und über 20 wurden – teilweise schwer – verletzt. Wir haben mir Studentin Lisa Wölte über die Situation und Reaktionen nach dem Vorfall gesprochen.

S6-Unser

Bericht: Dennis Özmen I Thema: Heute starten Bauarbeiten auf der Bahn-Strecke zwischen Köln und Düsseldorf. Das kann für Studis die pendeln zu einem Problem werden. Die S6 fährt laut plan und hoffentlich auch planmäßig pünktlich.

Trauer und die Vorlesungsfreie

Bericht: Cate Thrainsson I Thema: Heute beginnt an der Heinrich-Heine-Universität die Vorlesungszeit. damit heißt des Bye Bye freie vorlesungsfreie Zeit.

der insider in der snoozed-edition – montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr!