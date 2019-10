insider am montag / 7. oktober

Semester is coming! Heute hat für die Studis an der HHU das Wintersemester so richtig mit Seminaren und allem Pipapo begonnen. Was heute sonst noch wichtig war, findet ihr hier – im insider mit Cate Thráinsson!

Kunst nach Düsseldorfer Modell

Interview von Cate Thráinsson mit Vincent Stange (Künstler) | Thema: Vincent Stange ist Studi an der Robert-Schumann Hochschule und Kopf hinter dem „Neuen Düsseldorfer Modell“. Das ist kein neues Auto sondern eine Musikperformance, die am Mittwoch im K21 stattfindet.

„Wir sind raus aufs Land gefahren…“

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: … so lautet eine bekannte Liedzeile der Band Die Höchste Eisenbahn. Was aber wenn man aufs Land fährt, aber niemand da ist, der euch im Krankheitsfall versorgen kann? Auf dem Land droht nämlich ein Mangel an Ärztinnen und Ärzten. Deshalb gibt es seit dem gerade angelaufenen Semester in NRW eine Quote im Medizinstudium. Damit sollen Studis ermuntert und teils auch verpflichtet werden, später auf dem Land zu arbeiten.