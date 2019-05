insider am montag / 6. mai

Wir starten mit guten Vorsätzen in die neue Woche. Vier Monate nach Neujahr sind die schon mal schnell wieder vergessen. Wir sagen euch, wo ihr auch ohne Budget und an der frischen Luft sportlich aktiv sein könnt und sprechen über ungesundes Comfort-Food, zu dem wir in Stresssituationen öfter mal greifen. Der insider am montag – mit Cate Thrainsson.



Sport im Park

Bericht: Saskia Schlesinger | Thema: Sport im Park – nicht mehr lange, dann ist Sommer. Für viele bedeutet das nochmal der letzte Ansporn den Körper in Form zu bringen. Das kostenlose Sportangebot „Sport im Park“ kann da Abhilfe schaffen.

Unison Festival an der HSD



Interview von Cate Thraisson mit Isabelle Menze und Niklas Rother (Stage-Managerin und Light-Operator vom Unison Festival) | Thema: In zwei Wochen startet das Unison-Festival am Campus der Hochschule Düsseldorf. Isabelle und Niklas haben Einblicke in die Organisation des Festivals gegeben.

Die Marotten im Nahverkehr



Bericht: Saskia Schlesinger | Thema: Marotten anderer Mitfahrerinnen und Mitfahrer in Bus und Bahn haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Saskia Schlesinger hat ihr „Best of“ der nervigsten Bahnfahrtypen einmal festgehalten.

Frauen in Führungspositionen

Interview von Cate Thraisson mit Dr. Adrian Hoffmann (Diplom-Psychologe an der HHU)| Thema:Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen existieren nach wie vor. Eine Studie des Instituts für experimentelle Psychologie der HHU hat dies in einer Studie nun näher untersucht. Wir haben mit Dr. Adrian Hoffmann, Diplom-Psychologe an der Heine Uni, darüber gesprochen.