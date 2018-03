insider am montag/ 5. märz

Wir sind in eine Woche voller Literatur gestartet. In dieser Woche dreht sich bei uns alles um Literatur und Neubeginn. Anlass dazu ist der WDR5 Literaturmarathon. Den übertragen wir Ende dieser Woche. Passend dazu hatten wir Studentin Janna Schmidt zu Gast. Sie steht mit ihren Texten auf der Bühne. Außerdem haben wir über das gesprochen, was euch in dieser Woche erwartet. – der insider mit Kees Wiedig

WDR5 Literaturmarathon und die 97.1

Moderation: Kees Wiedig I Thema: Was passiert eigentlich beim WDR5 Literaturmarathon und was hat hochschulradio damit zutu?

Bericht: Lena Bauer I Thema: In dieser Woche dreht sich bei hochschulradio alles um Literatur und Neubeginn. Wir verraten was wir geplant haben.

Janna Schmidt und Poesie

Interview: Kees Wiedig I Thema: Janna Schmidt studiert in Bonn und steht gleichzeitig mit ihren Texten auf Bühnen. Erst gerade war sie in Berlin und hat dort an drei Poetry-Slams teilgenommen. Neubeginn ist für sie und in ihren Texten auch ein Thema.

Text: Janna Schmidt I Thema: Janna Schmidt hat für uns den Text Primzahlen live vorgetragen. Der Text Primzahlennacht handelt davon, was Janna gedacht hat, als ihre Schwester an das andere Ende der Welt geflogen ist.

Distanzierung und Engagement

Bericht: Laura Seithümmer I Thema: Hendrikje Schauer und Marcel Lepper haben eine Aufsatzsammlung herausgegeben. Sie nennt sich „Distanzierung und Engagement – Wie politisch sind die Geisteswissenschaften“.

Neubeginn Paralympics

Moderation: Kees Wiedig I Thema: Nach Olympia gibt es die Paralympics. Die Paralympics sind quasi ein sportlicher Neubeginn.

