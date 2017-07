insider am montag / 31. juli

Wir haben heute – genau wie ihr – nochmal die Snooze-Taste gedrückt! Es ist soweit: Die vorlesungsfreie Zeit ist da. Für einen entspannten Start in den Tag haben wir alles, was heute wichtig ist. Wir schauen auf kuriose Seminare, es geht um die schlechte Platzierung von Deutschland in einem Alkohol-Ranking und um die Abstimmung in Venezuela. Außerdem ist es bei uns noch mal kulturell geworden.

Alkoholstudie

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen neuen Bericht rausgegeben. Deutschland muss vor allem in der Alkoholprävention aufholen.

Vom Fernseher ins Vorlseungsprogramm

Bericht: Julia Rieger | Thema: An der Universität in Hamburg gab es ein Seminar zum Thema „Game of Thrones“. Worum es genau ging und warum der Dozent die Serie eigentlich gar nicht mag, hört ihr hier.

Gewalt in Venezuela

Bericht: Julia Rieger | Thema: Gestern war die Abstimmung über die verfassungsgebende Versammlung. Es gab blutige Proteste und einige Tote. Warum die Wahl so umstritten ist, erklären wir euch.

Lieber Tag, dein immer gleicher Rhythmus ist langweilig!

Bericht: Julia Rieger | Thema: Immer 24 Stunden – das ist zu wenig. Wir wünschen uns mal etwas Abwechslung und vor allem heute ein bisschen mehr Zeit!

BH für die Sicherheit…

Beitrag: Jessica Schäfers | Thema: Ein BH, der im Notfall Leute anrufen kann. Eine Forscherin des MIT hat einen Klebestreifen erfunden, der bei Berührung eine Nachricht aufs Handy schickt und Personen anrufen kann. Ob es das bald geben könnte ist fraglich.

