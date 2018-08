insider am montag / 30. juli

Ein Saxonfon komplett aus Holz – eine Idee einer Studentin, warum sie das gebaut hat, darüber haben wir heute mit ihr selbst gesprochen. Außerdem haben wir uns mal angeguckt, was ihr alles so für eine Masterarbeit auf euch nehmt. Zum Beispiel eine Zeit lang als Nonne in einem Kloster leben.

Diese und weitere Themen im insider mit Tim Neumann.

Musik aus Holzi, Holzi, Holz

Interview von Tim Neumann mit Theresa Jensch | Thema: Normalerweise ist bei dem Saxofon nur das Mundstück aus Holz. Bei Theresa ist das ganze Instrument daraus. Sie studiert Holztechnik und hat eine Leidenschaft für Musik. Jetzt hat sie beides verbunden.

Leben als Nonne

Interview von Carina Blumenroth mit Katharina Witter (HSD-Studentin) | Thema: Für ihre Masterthesis ist die Kommunikationsdesign-Studentin drei Wochen lang in ein Kloster gezogen und hat den Alltag als Nonne miterlebt.

How to Krankenpflege

Bericht: Cäcilia Meinl | Thema: Welche Arbeit wird in der Krankenpflege eigentlich von den Menschen abverlangt? Wie sieht da eigentlich ein normaler Tag aus?

Werkschau in Golzheim

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Am Samstag haben die Designstudierenden ihre Abschlussarbeiten der Öffentlichkeit ausgestellt. Von kreativen bis verkopften Ansätzen war alles dabei.

Mehr DJane braucht das Land

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Das Kollektiv Diana setzt sich für mehr Frauen in der DJ-Szene ein. Die Gruppe gibt es jetzt seit einem Jahr – regelmäßig sind die DJanes übrigens im Salon des Amateurs in Düsseldorf zu hören.

der insider in der snooze-edition immer von bis 11 Uhr.