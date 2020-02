insider am montag / 3. februar

Studieren in Großbritannien ohne Erasmus? Eine vielversprechende Oscarnominierung und jede Menge Freizeittipps für die Semesterferien – heute im insider mit Delband Nabizadeh.

Studieren in Großbritannien nach dem Brexit

Bericht: Judite Miguel | Thema: Großbritannien ist aus der EU ausgetreten. Was bedeutet das in Zukunft für Studis, die in ein Auslandssemester in Großbritannien machen möchten?

Sechs Oscar Nominierungen für „Little Women“

Bericht: Saskia Schlesinger | Thema: Der Film „Little Women“ ist bei den diesjährigen Oscarverleihungen unter anderem als bester Film nominiert. Wir haben schonmal reingeschaut.

Was tun mit der vielen freien Zeit?

Bericht: Judite Miguel | Thema: Die Semesterferien haben angefangen. Da gibt es natürlich erstmal jede Menge Klausuren und Hausarbeiten zu schreiben. Doch was können wir tun, wenn die Arbeit getan ist?

Der insider in der snooze-edition immer von 9 bis 12 Uhr.