Super Sonne am Montag. So starten wir gerne in die neue Woche.

Wir haben heute noch mal auf die GamesCom zurückgeblickt, aber auch ein kulturelles Festival in Wuppertal ins Auge gefasst.

Der insider heute mit Carina Blumenroth und Jessica Schäfers.

Kultur auf der Trasse

Interview: Carina Blumenroth mit Heike Müller Buchbinder | Thema: Am Samstag ist die Kulturtrasse in Wuppertal. Da wird eine Freizeitstrecke mit kulturellen Angeboten angeboten.

Luxusbusse in Düsseldorf?

Beitrag: Saskia Schlesinger | Thema: Die Rheinbahn hat neue Busse geordert – mit Ledersitzen, USB-Anschlüssen und sogar WLAN. Aber es gibt nicht nur positive Stimmen dazu.

Games, Games, Games

Beitrag: Kristina Gorytzka | Thema: Am Wochenende ist die GamesCom in Köln zu Ende gegangen. Wir blicken zurück.

