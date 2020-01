insider am montag / 27. januar

Der 27 Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Wir haben uns aus aktullem Anlass mit dem Thema beschöftigt. Zum Beispiel haben wir mit der Zeitzeugin Esther Bejarano gesprochen. Das und mehr – im insider mit Cate Thráinsson.

Gedenken an die Schoa

Interview: Tim Neumann mit Esther Bejarano I Thema: Etwa sechs Millionen Menschen wurden in Konzentrationslagern getötet. Eines der bekanntesten Konzentrationslager ist das Lager in Ausschwitz-Birkenau. In diesem Lager war auch Esther Bejarano. Heute tritt Esther Bejarano als Sängerin auf und liest aus ihren Büchern. Mittlerweile ist sie 95 Jahre alt. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sich das Gedenken an die Shoa weiterleben lässt. „Die Shoa“ ist das hebräische Wort für den Völkermord der Nazis an den jüdischen Menschen.

Wir für 4 – Danach

Bericht: Lena Bauer I Thema: hochschulradio düseldorf war in der letzten Woche unterwegs. Wir haben eine Tour durch die vier staatlichen Hochschulen in Düsseldorf gemacht. Aber was nehmen wir mit? Und was haben wir vielleicht mitgebracht? Wie geht es weiter. Wir ziehen ein kurzes Fazit.

Ein Blick hinter die Kulissen

Moderation: Cate Thráinsson I Thema: Wir waren bei einer Werkstattführung im Central mit dabei. Im Central wird für das Schauspielhaus an Kulissen, Kostümen und Co. gewerkelt.

Der insider in der snooze-edition immer von 9 bis 12 Uhr.