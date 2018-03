insider am montag / 26. märz | insider

Am Wochenende wurde an der Uhr gedreht. Was es damit auf sich hat, haben wir heute thematisiert. Außerdem haben wir euch erzählt, wie ein Monopoly-Spiel für die Forschung genutzt wurde. Das alles im insider mit Lena Bauer.

Zeitumstellung

Beitrag: Kees Wiedig | Thema: Durch die Zeitumstellung haben wir wieder einmal eine Stunde Schlaf verloren. Für euch haben wir Wissenswertes rund um die Zeitumstellung zusammengefasst.

Monopoly in der Forschung

Beitrag: Lena Bauer | Thema: Bestimmte Vorteile können unser menschliches Verhalten beeinflussen. Das hat der US-amerikanische Professor Paul Piff mittels eines Monopoly-Spiels herausgefunden. Welche Vorteile genau gemeint sind und wie sie sich auswirken, haben wir euch erklärt.

