Nach dem Wochende ist Montag und wir haben uns mit dem beschäftigt, was so am Wochende passiert ist. Am Wochende hat nämlich das Teddybärkrankenhaus stattgefunden und wir waren mit unsere verletzten Redaktionsschlage da. Außerdem haben wir uns mit dem SPD-Parteitag beschäftigt.

Teddybärkrankenhaus

Bericht: Laura Seithümmer I Thema: Viele Kinder haben Angst vorm Arzt. Den Kindern diese Angst zu nehmen ist nicht einfach und um Kindern diese Angst zu nehmen gibt es das Teddybärkrankenhaus. Seit 18 Jahren gibt das sogenannte Teddybärkrankenhaus schon und am Wochenende hat das diesjährige Teddybärkrankenhaus eröffnet.

SPD-Parteitag in Dortmund

Bericht: Lena Bauer I Thema: Am Wochenende hat sich die SPD in Dortmund getroffen. Bei dem war zum Beispiel auch Altkanzler Gerhard Schröder anwesend und hat eine Rede gehalten. Das Ganze konnte zum Beispiel über einen Live-Stream verfolgt werden.

SP-Wahlen

Moderation: Tim Neumann I Thema: Nächste Woche sind Wahlen auf dem Heine Campus. Es sind nämlich SP-Wahlen und im Studierendenparlament werden wichtige Entscheidungen getroffen. Welche Listen sich zur Wahl stellen und was hochschulradio düsseldorf damit zu tun hat, verrät Moderator Tim Neumann.

Sommerkult 2017 bald, bald, bald…

Moderation: Tim Neumann I Thema: Am Donnerstag geht es los. Das Sommerkult steht vor der Tür und Moderator Tim Neumann freut sich schon

