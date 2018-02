insider am montag / 26. februar

Es klirrt in Düsseldorf: der Dauerfrost des Winters hat auch den Rhein erreicht. Der insider am Montag wärmt euch deswegen auf – heute mit Kees Wiedig

Fahrrad nach Maß

Interview mit Mervyn Bienek (Student und Gründer von FrameOne) | Thema: Lokal hergestellt, hochwertiger als die Konkurrenz und trotzdem günstiger. Klingt komisch ist aber das Versprechen von FrameOne, einem Start-Up von Studenten aus Offenbach. Wir haben mit einem der Gründer gesprochen.

Korruption am College

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Die amerikanische Universitätsliga im Basketball wird gerade von einem Korruptionsskandal erfasst. Spieler sollen Geld erhalten haben sich eine bestimmte Uni oder eine bestimmte Berateragentur auszusuchen.

„Du kommst hier nicht rein“

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Morgen will das Bundesverwaltungsgericht über die Möglichkeit von Fahrverboten in Düsseldorf und Stuttgart entscheiden. Die Entscheidung hatte es letzte Woche verschoben. Was könnte da auf uns zukommen?

Nie mehr Funkloch?

Bericht: Anna Clauberg | Thema: Egal ob im Dschungel oder in der Wüste: einfach überall Internet haben. Klingt irgendwie surreal. Geht es nach der Firma SpaceX könnte das mit Hilfe von Internet aus dem All aber umsetzbar sein.