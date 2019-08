insider am montag / 26. august





Neues in eigener Sache: wegen technischer Mängel bei den Abstimmungen nehmen wir nach 18 Jahren die campuscharts aus dem Programm. Wir hoffen auf ein schnelles Wiedersehen! Das und viele weitere Themen hatten wir heute im insider mit Saskia Schlesinger.

Auf bald liebe campuscharts!

Bericht: Tim Neumann (hochschulradio-Chefredakteur) | Thema: 18 Jahre haben sie uns bei hochschulradio düsseldorf begleitet – die Charts von und für Euch! Mit anderen Campusradio hatten wir diese Plattform und haben Euch die Möglichkeit gegeben selbst die Musik zu beeinflussen. Das hat aber technische Probleme – deswegen ist die Abstimmung für Leute, die sich noch nicht registriert haben nicht möglich. Deswegen gibt es die erst mal nicht mehr im Programm. An den technischen Anforderungen wird im Hintergrund gearbeitet.

Festival in Düsseldorf

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Das Edelweißpiratenfestival findet in Düsseldorf statt. Die Edelweißpiraten waren eine Gruppe, die Jugendwiderstand in der NS-Zeit geleistet hat. Deswegen wurden sie verfolgt. Das Festival findet im Gedenken an die Gruppe statt.

Dating mit Avataren

Interview von Saskia Schlesinger mit Jonas Middelkoop (Student der FH Aachen) | Thema: Dating auf ganz neue Art und Weise. Online – aber nicht mit bekannten Apps, wo ihr swipen könnt, sondern digitaler. Mit Avataren und Co.

