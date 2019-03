insider am montag / 25. märz

Habemus Frühling! Auch wenn sich das Wetter eher anfühlt wie eine nasskalte Dusche im April, kommen schon viele zärtliche Sonnenstrahlen zu uns an. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit für Pullis und Co? Wie ihr damit umgeht hört ihr im insider mit Dennis Rettberg!

Kleidung frühlingsfit machen

Bericht: Katharina Meyer | Thema: Der Frühling rückt näher und der Winter verlässt uns mit seiner Kleidung. Wie sorge ich aber dafür, dass Pulli und Co über den Sommer gut überleben können? Denn auch hier sollte man aufpassen um nicht ungebetene Gäste zu bekommen.

Brexit und die Gesundheit

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Die englische Mental Health Foundation hat jetzt untersucht wie sich die Menschen in UK angesichts des Brexits fühlen. Ergebnis: der Brexit hat einen Einfluss die psychische Gesundheit!