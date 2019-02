insider am montag / 25. februar





Die Oscars wurden vergeben, es geht auf Karneval zu und Tiere furzen – diese und weitere Themen im insider mit Philip Gercer.

The Oscar goes to…a white man

Interview von Philip Gercer mit Dr. Eileen Rositzka (Filmwissenschaftlerin an der FU Berlin) | Thema: Gleichzeitig zu den Oscars gibt es regelmäßig Diskussionen, dass die Oscars zu weiß und zu männlich sind, aber wie divers sind die Oscars wirklich?

Wiebke ist „Studentin des Jahres“

Interview von Philip Gercer mit Wiebke Gehm | Thema: Wiebke Gehm ist nicht nur Medizin-Studentin, sondern auch Studentin des Jahres. Hier erzählt sie, was ihr dieser Preis bedeutet, und wie sie sich in ihrer freien Zeit sozial engagiert.

Kostüme – die Trends 2019

Bericht: Cate Thrainsson | Thema: Wieso verkleidet man sich zu Karneval? Und welche Kostüme sind besonders beliebt?

Furzende Tiere

Bericht: Judite Miguel | Thema: Pupsen Schlangen eigentlich? Diese Twitter Diskussion zweier Biologen war Anlass für das Buch „Poops – Erstaunliches zu tierischen Flatulenzen“.

Tipps gegen Erkältung

Bericht: Kati Meyer | Thema: Winterzeit – Erkältungszeit! Was tut ihr gegen das Krank-Sein? Wir haben nach euren Methoden und Mitteln zum Gesund werden und bleiben gefragt.

Green Book – eine besondere Freundschaft

Bericht: Kati Meyer | Thema: Der Oscar für den besten Film ging in diesem Jahr an „Green Book“ vom Regisseur Peter Farrellly. Das Drama spielt in den USA der 60er Jahre als Rassismus durch die Rassentrennung noch per Gesetz festgeschrieben war.

