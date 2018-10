insider am montag / 24. september

Ein neues Studium anzufangen erfordert auch einiges an Mut. Dabei können nicht nur bestimmte Zustände in unserem Gehirn hilfreich sein, sondern auch die heutige Erstsemesterbegrüßung der Hochschule Düsseldorf. Das alles im insider mit Anni Stosberg.

Ist die Luft rein?

Interview von Anni Stosberg mit Prof. Konradin Weber (Professor für Physik und Umweltmesstechnik an der Hochschule Düsseldorf) | Thema: Erinnert ihr euch noch an den Vulkan Eyjafjallajökull? Als der ausgebrochen ist hat das unter anderem den Flugverkehr in Europa lahmgelegt. Prof. Weber von der HSD forscht daran, wie das in Zukunft verhindert werden könnte.

Mut-Zellen

Bericht: Philip Gercer | Thema: Forschende aus Schweden und Brasilien haben erkannt, dass es in unserem Gehirn Nervenzellen gibt, die bestimmen, wie mutig wir sind. Die können manipuliert und stimuliert werden. Und das könnte für die Medizin hilfreich sein.

Ersti-Begrüßung der HSD

Bericht: Tim Neumann und Carina Blumenroth | Thema: Die Hochschule Düsseldorf hat ihre neuen Studierenden zur Begrüßung in die Mitsubishi Electric Halle eingeladen. Dabei gab es jede Menge Möglichkeiten, sich zu informieren, auszutauschen und auch den ein oder anderen Schluck zu trinken.

Liebe Jobsuche…

Beitrag: Jaqueline Abdul-Karim | Thema: Bei der Suche nach einem geeigneten Nebenjob kann es natürlich auch passieren, dass nicht alle Erwartungen und Wünsche erfüllt werden. Das ist für viele frustrierend. Auch für unsere Redakteurin, die der Jobsuche einen Brief geschrieben hat.

der insider in der snooze-edition – montags bis freitags immer von 9 bis 12 Uhr!