insider am montag / 24. juni

Orks und Elfen in der Welt von J.R.R. Tolkien. Wir sprechen über die anstehende Wahl der Hochschulleitung, den Science Slam an der Philosophischen Fakultät und Bikesharing an der Heine Uni – der insider mit Cate Thrainsson.

Wer gewinnt den HEINRICH?

Interview von Cate Thrainsson mit Nico Hoffmann (Organisation und Moderation HEINRICH – Der Slam) | Thema: Der Science Slam an der Philosophischen Fakultät ist wieder am Start. Im Haus der Universität treten Slammerinnen und Slammer unterschiedlicher Disziplinen gegeneinander an.

Schöpfer von zahlreichen Elfen und Hobbits

Beitrag: Jonas Dierker | Thema: Autor der legendären Herr der Ringe Saga. Der Film Tolkien erzählt die Lebensgeschichte des wohl bekanntesten Fantasy-Autoren J.R.R. Tolkien.

Neuwahl der Hochschulleitung

Beitrag: Tim Neumann | Thema: An der Heine Uni wird heute eine Hochschulleitung neugewählt. Bei der Wahl des Rektors oder der Rektorin ist Prof. Anja Steinbeck die einzige Kandidatin.

Bikesharing an der HHU

Beitrag: Saskia Schlesinger | Thema: Mit dem Fahrrad unterwegs zur Uni oder auf dem Campus? An der Heine Uni läuft gerade eine Testphase für ein Bikesharing Angebot.

Dokumentation „Climate Warrior“

Beitrag: Jonas Dierker | Thema: Klimaschutz und Umwelt. Die Dokumentation Climate Warriors zeigt Personen und Projekte, die sich für eine grüne Zukunft einsetzen.