Die schönen Tage sind vorbei? Das sind sie bestimmt noch nicht, denn der Sommer hat gerade erst angefangen. Wir haben mal geschaut, was und wo in Düsseldorf – auch für den kleinen Geldbeutel – geht. Sommer heißt auch Sommerkult und damit für uns jede Menge Bandinterviews. Wir haben heute mit Fullax gesprochen. Das alles und mehr –im insider mit Kathi Birkenbeul.

Fullax beim Sommerkult

Interview: Laura Seithümmer I Thema: Fullax kommen im Juni nach Düsseldorf und spielen auf dem Sommerkult. Wir haben vorab mit der Band aus Kassel gesprochen. Dabei ging es um den Namen der Band und wie der ausgesprochen wird. Aber natürlich auch über ihre Musik und Pläne für den Sommer.

Sommer, Sonne und das in Düsseldorf

Bericht: Lena Bauer I Thema: In der letzten Woche ist der Sommer in Düsseldorf ausgebrochen. Aber wo kann man in Düsseldorf möglichst umsonst und draußen Zeit verbringen? Wo und wie ist das Grillen ohne Garten oder Balkon möglich? Wir haben für euch die #placestobe zusammengefasst.

Taxi, aus, vorbei mit Taxifahren

Moderation: Kathi Birkenbeul I Thema: Neben dem Studium Taxi fahren. Das wird hin und wieder Studis aus den Geisteswissenschaften nachgesagt. Das könnte sich bald aber ändern. Vielleicht sind viele Studis demnächst mit dem Rad unterwegs und verteilen Post. Die „Ausbildung“ wird nämlich vielleicht verkürzt. Moderatorin Kathi Birkenbeul findet das interessant.

Instagram Star oder Drogenbuisness

Bericht: Lena Bauer I Thema: Da wollen zwei Kanadierinnen eigentlich Instagram Stars werden. Sie schippern durch die Karibik und dann landen sie im Gefängnis. Warum? Das weiß Lena Bauer.

Bücher, Bücher und noch mehr Bücher

Moderation: Kathi Birkenbeul I Thema: Alle Leseratten aufgepasst. Es ist der Welttag des Buches. Also einfach mal im Garten oder im Bett entspannt ein Buch lesen und euch anhören was Kathi Birkenbeul für Erinnerung an den Welttag des Buches hat.

