insider am montag / 23. januar

Snapchat ist in, Trump ist drin, Höcke vielleicht daußen. Das waren drei von vielen spannenden Themen am Monatg – der insider mit Tim Neumann.

Höcke aus der AfD?

Interview von Tim Neumann mit Alexander Häusler (Sozialwissenschaftler an der Hochschule Düsseldorf) | Thema: Die AfD diskutiert über die umstrittenen Äußerungen von Björn Höcke. Die AfD-nahe Hochschulgruppe Campus Alternative organisierte eine Gesprächsrunde mit Björn Höcke, wollte sich aber zu der aktuellen Debatte nicht äußern.

Trump im weißen Haus

Bericht: Maximilian Rieger | Thema: Donald Trump ist nun auch ganz offizielle President of the United States of America. Schon am ersten vollen Arbeitstag gab es heftige Proteste. Insgesamt ein sehr denwküridges Wochenende in Washington.

Women auf der Straße

Kommentar: Maximilian Rieger | Thema: Viele Menschen sind vorgestern in Washington und anderen US-amerikanischen Städten auf die Straße gegangen. Der Women’s March hat in dieser Form wenig Wirkung.

Snapchat als Werbemarkt

Interview von Tim Neumann mit Prof. Claudia Gerhards | Thema: Studierende der Hochschule Düsseldorf haben die Nutzung von Snapchat untersucht. Snapchat hat eine enorme Werbewirkung, die zwar wahrgenommen wird, aber nicht stört.

Geplanter Anschlag in der Altstadt

Bericht: Sophia Rohan | Thema: Nachdem eine islamistische Terrorzelle im letzten Sommer aufgeflogen ist, hat der Bundesgerichtshof mehr Details zum geplantenten Anschlag veröffentlicht. Es sollten dabei so viele Menschen sterben wie möglich.

