insider am montag / 21. januar

Blutmond, Jogginghose, CampusTV und ein bisschen Politik. Das waren heute im insider mit Saskia Schlesinger die Themen.

TV trifft Radio

Interview von Saskia Schlesinger mit Celine Coldewe (CampusTV) | Thema: Die vierte Sendung ist am Start, wie geht es weiter und was ist in Planung?





Blutmond

Bericht: Delband Nabizadeh | Thema: Was ist ein Blutmond?

Für Lau ins Museum

Bericht: Barbara Beer | Thema: Kunst und Kultur können teuer sein, müssen sie aber nicht. In Düsseldorf können Besucherinnen und Besucher auch kostenfrei in einige Institutionen.

Der insider immer werktags von 08.00 bis 11.00 Uhr