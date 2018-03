insider am montag / 19. märz

Ein hochschulradio Montag ist ein schöner Montag. Thematisch hatten wir heute zumindest schön viel für euch. Wir haben uns mit der Uni Liga beschäftigt und mit Professorin Lutz über die CEDUS Startup Academy gesprochen. Die startet nämlich heute. Bereits am Wochenende hat die Micropopweek gestartet. Sie läuft noch bis Samstag und was euch bei der Micropopweek erwartet haben wir euch auch verraten. – im insider mit Kees Wiedig

CEDUS Startup Academy

Interview: Kees Wiedig mit Professorin Eva Lutz I Thema: Aktuell findet die Startup Academy statt. Die Startup Academy ist eine Workshop-Woche, die vom Center for Entrepreneurship der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (CEDUS) veranstaltet wird. Wir haben mit Professorin Eva Lutz – vom CEDUS – gesprochen.

Uni Liga 2018

Interview: Kees Wiedig mit Ayman Elmashala (Hochschulsport Düsseldorf) I Thema: Seit einer Woche können sich Interessierte für die Uni Liga anmelden. Bei der Uni Liga treten über 200 Studierende – in 24 Mannschaften – gegeneinander an und spielen Fußball. Am 24.04 startet die Uni Liga. Wir haben vorab über die Uni Liga gesprochen.

Micropopweek Düsseldorf

Bericht: Philipp Schübel I Thema: Am Wochenende ist die Micropopweek 2018 in Düsseldorf gestartet. Die Woche wird auch „frestival für orginalmusik“ genannt. Wir haben darüber gesprochen, was dahinter steckt und was in dieser Woche bei der Micropopweek passiert.

Toiletten für Alle

Bericht: Lena Bauer I Thema: An der Heinrich-Heinrich-Heine Universität soll es Toiletten für Alle geben. Das sind Toiletten, die alle benutzen können, unabhänig vom eigenen Geschlecht. Insegesamt sollen sieben Toiletten umfunktioniert werden.

Kleider machen Leute

Bericht: Sabrina Schnückel I Thema: An dem Märchen um das Sprichwort „Kleider machen Leute“ ist etwas Wahrheit dran.

Schlafen und Müdigkeit und Krankheiten

Bericht: Lena Bauer I Thema: Zwischen Schlaf, Müdigkeit und dem „Kranksein“ gibt es einen Zusammenhang.

