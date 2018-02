insider am montag / 19. februar

Es ist Olympia-Halbzeit. Die Sportlerinnen und Sportler machen aber keine Pause. Wir haben über die Leistungen und übr das was uns noch erwartet gesprochen. sportliche Leistungen liefern auch manche ihren wissenschaftlichen Arbeiten. Wir haben über Auszeichnungen für wissenschaftliche Arbeiten gesprochen.

– der insider mit Lena Bauer

Olympia-Halbzeit

Bericht: Kees Wiedig I Thema: Es ist Olympia-Halbzeit angesagt. Wir haben ein Fazit zu den bisherigen Ergebnissen gezogen und geschaut was uns in der zweiten Olympia-Halzeit noch erwartet.

Fastenzeit

Bericht: Sabrina Schnückel I Thema: Die Fastenzeit ist gestartet. Das Fasten hat sich mit der Zeit verändert. Wir haben über Möglichkeiten und Hintergründe des Fastens gesprochen.

Ausgezeichnete Arbeiten

Bericht: Philipp Schübel I Thema: In wissenschaftlichen Arbeiten steckt oft sehr viel Arbeit. Die wird in der Regel mit einer entsprechenden Note belohnt. Es gibt aber auch wissenschaftliche Arbeiten die zusätzlich ausgezeichnet werden. Wir haben über die Möglichkeiten hier in Düsseldorf gesprochen.

Einsamkeit

Bericht: Anna Clauberg I Thema: Einsamkeit spielt in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle. Viele Menschen fühlen sich einsam. Diese Einsamkeit kann zu einen Problem werden. Wir haben über die Gründe und Folgen gesprochen.

Kunst per App

Bericht: Kees Wiedig I Bericht: Eine neue App bringt Kunst auf das Smartphone. Teilweise sogar aus großen Museen heraus. Außerdem gibt es lokale Tipps.

Ohne Verpackungen

Bericht: Philipp Schübel I Thema: In Düsseldorf gibt es bald den ersten Laden Unverpacktladen. In dem Laden wird auf Verpackungen verzichtet.

