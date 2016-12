insider am montag / 19. dezember

Schnallt euch an! Denn nur so geht es gut ausgeschlafen in die Weihnachtswoche… Wir machen trotzdem mit dem normalen Programm weiter und haben ein Potpourri an Themen, um schneller mit der besinnlichen Zeit loszulegen!

Türkisch-deutsches Gymnasium verbietet Weihnachten

Beitrag: Jan Czarnulla | Thema: Eine Gymnasium in Istanbul, an dem zum Kulturaustausch Lehrer aus der Türkei und Deutschland unterrichten, hat durch ein Schreiben Weihnachten von der Schule verbannt.

Hungerspiele im Real-Life

Beitrag: Sophia Rohan | Thema: Eine russische TV-Produktionsfirma plant mit „Game 2: Winter“ eine TV-Sendung, in der Mord, Totschlag und Vergewaltigungen möglich sein könnten. Doch wie sieht es mit der Umsetzung dieses kranken Formats aus?

Einfach mal Debattieren…

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Heute Abend debattiert der HHU-Debattierclub über Gott und die Welt… und ein bisschen über Trump und Clinton!