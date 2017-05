insider am montag / 15. mai

Die NRW-Landtagswahl bestimmt den insider, aber auch ein Weltraumprojekt und das Line-Up des Sommerkult sind mit dabei – der insider mit Carina Blumenroth.

NRW hat gewählt

Bericht: Tim Neumann | Thema: Die Fernsehsender zeigen die landesweiten Ergebnisse, wir schauen auf die Ergebnisse in Düsseldorf. Unter anderem ein Student der Heine-Uni stand zur Wahl.

Interview von Carina Blumenroth mit Dr. Greogor Zons (Institut für deutsches und internationales Parteienrecht und Parteienforschung) | Thema: Nach der Landtagswahl ist vor der Bundestagswahl. Wir lassen uns das NRW-Ergebnis von gestern einordnen.

Sommerkult: Down By Contact

Interview von Dennis Rettberg mit Andy Sonntag und Dominic Huppertz (Down By Contact) | Thema: Down by Contact spielen beim Musikfestival Sommerkult auf dem Campus der Heine-Uni. Wir stellen euch das Line-Up vor.

Mit dem Ballon ins All

Interview von Carina Blumenroth mit Ihsan Kaplan (Student an der TU Hamburg) | Thema: Ihsan Kaplan hat bei einem Ideen-Wettbewerb gewonnen. Seit Ballon soll im Oktober in die Stratosphäre fliegen.

der insider – montags bis freitags immer von 8 bis 11 Uhr!