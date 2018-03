insider am montag / 12. märz

Wir waren heute und am Wochenende ziemlich musikalisch unterwegs. Die Musikzeitschirft NME steht vor dem Print-Aus und gibt es jetzt nur noch online. Mit dem Problem dahinter kämpfen viele weitere Print-Magazine. Außerdem hat Alice Merton am Freitag in Köln gespielt. Wir waren für euch vor Ort und haben ein Fazit zum Konzert gezogen. „Dream Wife“ waren auch ein Thema. Die Musikerinnen machen politisch angehauchte Musik und sind Ende dieser Woche in Köln. – im insider mit Kees Wiedig

Dream Wife oder Traumfrauen?

Bericht: Sonka Hinders I Thema: Am Donnerstag spielen Dream Wife in Köln. Dream Wife sind drei Musikerinnen aus Brighton. Sie werden hin und wieder mit den Spice Girls verglichen. Ihre Musik klingt aber anders und geht in eine etwas andere Musik. Besonders ihre Texte gehen in eine politische Richtung und beschäftigen sich mit dem Frauenbild in der Gesellschaft.

Alice Merton zieht mit!

Bericht: Lena Bauer I Thema: Alice Merton ist viel unterwegs. Ein ganzes Album hat sie noch immer nicht veröffentlicht. Dafür tourt sie aktuell durch die Welt. Am Freitag war sie im Gloria in Köln. Die Menschen vor der Bühne waren absolut Textsicher. Sie hat begeistert, an die Hand genommen und mitgezogen. Ihre Performance hat aber noch Potential nach oben.

Start-Up-Academy

Moderation: Kees Wiedig I Thema: Die Start-Up-Academy startet in der kommenden Woche in Düsseldorf. Das Ganze ist eine Work-Shop-Woche für Start-Up-Interessierte und findet an der Heinrich-Heine-Universität statt. Veranstaltet wird diese Woche von dem Center for Entrepreneurship (CEDUS) an der HHU.

Poesie, Mathemathik, Physik und wie das zusammenpasst

Text: (Lena Bauer aufgenommen mit und Text ist von) Janna Schmidt I Thema: Die Poetry-Slammerin hat den Text „Mädchen können kein Physik“ bei uns aufgenommen. Es handelt sich dabei um einen relativ neuen Text von Poetry-Slammerin Janna Schmidt. In den Text spricht sie über vermeintliche Probleme von „Mädchen“ in unserer Gesellschaft, die etwas vermeintlich „Mädchen-Untypisches“ studieren oder sich „Mädchen-Untypisch verhalten.

Interview: Lena Bauer mit Janna Schmidt (Poetry-Slammerin und Studentin) I Thema: Nach dem Janna den Text bei uns vorgetragen hat, haben wir ihr ein paar Fragen zu „Mädchen können kein Physik“ gestellt. Wir haben der Slammerin die Frage gestellt, was hinter dem Text steckt und wie das überhaupt mit Poesie, Mathe, Physik und dem Zusammenpassen ist.

Print-Aus-Vorbei

Bericht: Sonka Hinders I Thema: Mit der Musikzeitschirft NME ist es im Print aus und vorbei. Dahinter steckt ein Problem im Bereich von Print(Musik)Zeitschriften, mit dem nicht nur die Musikzeitschirft NME zu kämpfen hat. Viele Print-Magazine haben Probleme und kämpfen u.a. mit sinkenden Verkaufszahlen.

der insider in der snooze-edition – immer montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr!