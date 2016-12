insider am montag / 12. dezember

Ein erfolgreiches Flüchtlingsprojekt und Studiengebühren in NRW – diese und weitere Themen der insider mit Laura Seithümmer und Tim Neumann.

Start with a Friend

Interview von Laura Seithümmer mit Lena Junker (Start with a Friend) | Thema: Für die Geflüchtetenhilfe gibt es mittlerweile ganz viele Projekte, aber wenige waren im letzten Jahr so erfolgreich. Vielleicht bald auch in Düsseldorf?

FDP will Studiengebühren zurück

Interview von Tim Neumann mit Angela Freimuth (Hochschulpolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion in NRW) | Thema: Die FDP möchte – wenn sie gewählt wird – die Studiengebühren wieder einführen.

Weihnachtsgeschichte – Teil 3

Bericht: Sophia Rohan | Thema: Der kleine Student muss unbedingt noch Geschenke kaufen, aber möchte dabei natürlich nicht seine Mutter treffen…

Postkarten aus den USA #13

Kolumne: Maximilian Rieger | Thema: Maximilian Rieger macht zurzeit ein Auslandssemester in Washington und hat dort einen US-amerikanischen Weihnachtsmarkt besucht.

Im zwölften Teil seiner Kolumne hat Maximilian Rieger den Wahnsin am Black Friday erlebt.

Der vierzehnte Teil der Kolumne folgt demnächst!

Der insider – immer werktags von 9 bis 13 Uhr!